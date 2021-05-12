Полпред в СЗФО призвал мобилизовать ресурсы для обеспечения безопасности во время выборов

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан призвал глав регионов мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы не допустить террористических угроз во время предстоящих выборов.

Выступая в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионе, он напомнил, что осенью в России пройдут выборы в Госдуму и в региональные органы власти. При этом, отметил полпред, важно исключить возможности незаконного вмешательства в них.

Обращаясь к руководителям регионов, Гуцан заметил: "К сожалению, в настоящее время ситуация сложная". "И здесь мы должны проявить выдержку, мобилизовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы не допустить, в первую очередь, террористических угроз", - подчеркнул полномочный представитель президента.

По его словам, главам субъектов также "необходимо принять меры по недопущению возникновения очагов напряженности", вызванных в том числе последствиями пандемии. Другая ключевая задача - не допустить межэтнических конфликтов, указал Гуцан.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на совещании, что количество регистрируемых преступлений террористического характера в 2020 году выросло на Северо-Западе России на 28%. Он подчеркнул, что обстановка "свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер на этом направлении".

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября, одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.