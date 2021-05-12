Первая партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Брянскую область

ТАСС, 12 мая. Медучреждения Брянской области получили первую партию вакцины "Эпиваккорона", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Всего поступило 810 доз, вторая партия в таком же объеме ожидается в ближайшее время, сообщил оперативный штаб региона в среду.

"В Брянскую область поставили 810 доз вакцины "Эпиваккорона". В настоящее время препарат распределили между медицинскими учреждениями, согласно заявкам. В планах - поставка еще 810 доз вакцины", - говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщили ТАСС в штабе, это первая поставка новой вакцины, ранее лечебные учреждения области использовали вакцину "Спутник V". Этим препаратом прививочные пункты обеспечены в полном объеме - свыше 137 тыс. доз, привито суммарно более 107 тыс. человек.

В регионе с начала пандемии выявлено 38 8975 случаев заражения коронавирусом, в том числе 60 - за последние сутки, выздоровели 38 128 человек, 311 пациентов умерли.