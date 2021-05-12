Калининградские поисковики нашли братскую могилу советских солдат и офицеров времен войны

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Калининградские поисковики обнаружили братскую могилу девяти советских солдат и офицеров, погибших в феврале 1945 года в ходе боев Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Воинское захоронение военной поры, в которой находились останки девяти советских солдат и офицеров, поисковики "Совести" - участники весенней "Вахты Памяти -2021" и проекта "Историческая память" - нашли в районе поселка Медведево Зеленоградского района", - рассказал он, отметив, что накануне Дня Победы неподалеку от этого поселка также обнаружили воинское захоронение десяти красноармейцев, павших в боях с врагом в середине апреля 1945 года.

По словам Хисамова, сохранившиеся фрагменты зимней военной одежды - шинелей и теплых курток - дают основания предполагать, что военнослужащие погибли в феврале 1945 года. Согласно архивным документам на этой приморской территории тогда шли ожесточенные бои, район переходил, как говорится, из рук в руки.

"С большой долей вероятности можно также говорить, что уже после боев, наводя порядок на занятых позициях, немцы собрали и захоронили некоторых наших погибших бойцов", - заметил собеседник.

Наград и личных вещей, по которым можно бы оперативно установить имена захороненных, найдено не было. Документы, которые и были тогда при солдатах и офицерах, вероятно сгнили в земле за семь с лишним послевоенных десятилетий, сказал Хисамов.

Останки советских солдат и офицеров, которые, скорее всего, считались тогда пропавшими без вести, перезахоронят со всеми почестями на воинском мемориале в поселке Русское Зеленоградского района. По информации собеседника, члены отряда "Совесть" за месяц полевого поискового сезона "Вахты Памяти" обнаружили останки 29 красноармейцев, павших в боях с фашистами в январе-апреле 1945 года на территории нынешней Калининградской области, имена 10 героев удалось установить.