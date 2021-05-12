Более 63 тыс. туристов побывали в Калининградской области во время майских праздников

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Калининградская область с 1 по 10 мая приняла свыше 63 тыс. туристов, средняя загрузка отелей в регионе превысила 90%. Об этом журналистам сообщил в среду министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Мы ожидали и делали прогнозы на 55 тыс. человек в период с 1 по 10 мая. Приехали 63,5 тыс. туристов в Калининградскую область. Загрузка [отелей] на побережье и в Калининграде доходила до 98-99%. Понятно, на востоке области она была не такая впечатляющая, но средний показатель - это 91%, что тоже очень неплохой показатель для майских праздников", - сказал Ермак, уточнив, что речь идет только об официальных средствах коллективного размещения, при том, что значительное количество гостей региона размещались в частном секторе и снимали квартиры.

Музеи области завершили длинные майские выходные с рекордными показателями. Например, в Музее Мирового океана в Калининграде за эти дни побывали более 60 тыс. посетителей. "Понятно, что там часть была калининградцев, но, тем не менее, они побили свой абсолютный рекорд - в один из дней у них было более 10 тыс. человек, и это был абсолютный рекорд за все время существования музея", - заметил региональный министр.

Ермак отметил, что региональное министерство в целом положительно оценивает итог майских праздников по турпотоку. При этом наплыв туристов помог выявить некоторые недостатки, которые должны быть ликвидированы к летнему сезону. "Это прежде всего касается Куршской косы [национальный парк], поскольку было большое количество жалоб, в частности на туалеты", - отметил он.

На данный момент в Калининградской области функционирует 296 коллективных средств размещения. Классифицировано - 192, из них четырем гостиницам присвоена категория "пять звезд", 19 - "четыре" звезды, 66 - "три" звезды. Уже сейчас уровень бронирования отелей на летний сезон приблизился к 90%.

По итогам 2021 года в области ждут от 1,8 до 2 млн туристов, что превысит уровень 2019 года, когда в области побывали 1,7 млн гостей.