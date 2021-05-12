В Вологде провели первую операцию с лазерной системой, приобретенной по нацпроекту

ВОЛОГДА, 12 мая. /ТАСС/. Лазерную резекцию опухоли впервые провели в Вологодском онкодиспансере с помощью современной лазерной технологии, внедренной в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Щадящая операция была успешно проведена 43-летнему пациенту с раком слизистой полости рта, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В рамках реализации программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" в Вологодский областной онкологической диспансер была закуплена лазерная хирургическая система. После прохождения обучения работе на новом оборудовании доктора впервые выполнили операцию - лазерную резекцию опухоли пациенту 43 лет с диагнозом "рак слизистой дна полости рта I стадии". Операция прошла успешно", - говорится в сообщении.

По информации онкодиспансера, в сравнении с классическим оперативным вмешательством современная методика имеет ряд преимуществ. Позволяет остановить кровотечение при повреждении кровеносных сосудов и более тщательно выполнить операцию. После воздействия лазера на ткани заживление происходит быстрее, менее болезненно проходит послеоперационный период.

Подобные операции будут проводиться в рамках обязательного медицинского страхования. В дальнейшем врачи планируют внедрить проведение уникальных операций на гортани и гортаноглотке с объединением микрохирургических, лазерных, видеоэндоскопических эндоларингеальных технологий. Совместное применение эндоскопического эндоларингеального оборудования обеспечивает доступ к опухоли гортани и гортаноглотки через естественные пищеварительные и дыхательные пути без выполнения кожных разрезов. Использование оптического увеличения операционного микроскопа обеспечивает возможность визуального контроля опухоли и проводимого лазерного луча, добавили в онкодиспансере.

Как сообщало ранее областное правительство, в 2020 году онкослужба области получила около 30 единиц сложнейшего дорогостоящего оборудования, в том числе, ангиограф, томограф, лучевой ускоритель для раннего выявления и лечения онкозаболеваний. До 2024 года в области запланировано открытие амбулаторных центров онкологической помощи для раннего выявления, лечения и наблюдения онкобольных. Такие центры появятся в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Соколе и Устюжне, сейчас проводятся ремонты, приобретается оборудование, обучаются специалисты. В 2021 году в рамках нацпроекта для регионального онкодиспансера закупят новый томограф и датчик ультразвуковой визуализации для хирургии.

В прошлом году в регионе выявлено около 4 000 новых онкобольных, смертность от заболеваний удалось снизить на 4%.