Отопительный сезон завершится в Санкт-Петербурге 13 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Отопительный сезон 2020-2021 года завершается в Петербурге 13 мая. Решение о его завершении связано с резким потеплением в городе, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

"С 00:00 часов 13 мая в Санкт-Петербурге будет завершен отопительный сезон 2020-2021 годов. Его продолжительность составит 239 дней. Решение о прекращении регулярного теплоснабжения зданий принято в связи с повышением температуры наружного воздуха и многочисленными обращениями петербуржцев о повышенной температуре в квартирах", - говорится в сообщении.

Резкое потепление пришло в Петербург 11 мая. Начиная с этого дня, все источники теплоснабжения перевели на работу на сокращенных параметрах. Теплом были обеспечены детские сады, больницы и другие социальные объекты. Управляющие компании имели возможность ограничить отопление в жилых домах.

Как сообщила пресс-служба законодательного собрания Петербурга, депутаты фракции "Единая Россия" в среду обратились к губернатору Александру Беглову с предложением завершить отопительный сезон. "С наступлением теплых дней мы стали получать многочисленные обращения граждан с жалобами на духоту в их квартирах. Во многих домах центральное отопление работает буквально на "зимнюю" мощность, когда на улице температура доходит до 25 градусов тепла", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Вячеслава Макарова.

В Петербурге в среду побит суточный температурный рекорд для 12 мая, установленный 58 лет назад. Столбик термометра к середине дня прогрелся до 26,7 градуса.