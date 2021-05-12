Кассация признала законным приговор по делу о поставке наркотиков в колонию с помощью кота

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор трем мужчинам, организовавшим поставку наркотиков в колонию с помощью кота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции определила оставить без изменения приговор Новомосковского городского суда Тульской области в отношении Долгинцева Э. В., Жаворонкова Д. В. и Санкина Е. В. от 13 декабря 2019 года и апелляционное определение Тульского областного суда от 18 июня 2020 года, а кассационные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Как отмечается в приговоре, в 2018 году Долгинцев, отбывающий наказание в ИК-6 в Тульской области, договорился со своим знакомым Жаворонковым Д. В., находящимся на свободе, поставлять ему наркотики в колонию. Сделать они это решили с помощью проживавшего на территории колонии кота, обученного Долгинцевым. "В ночь на 22 июля 2018 года Жаворонков совместно с Санкиным Е. В. привезли кота с прикрепленными к ошейнику свертками к месту, где животное проникало на территорию колонии, однако были задержаны сотрудниками полиции", - отмечается в решении суда.

Долгинцеву и Санкину за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 10 месяцев и 10,5 года соответственно, Жаворонкову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.