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Стрельба в школе в Казани

Кузнецова предложила отправить в санатории учеников школы в Казани, где произошла стрельба

Как заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, ее аппарат будет следить за судьбой пострадавших детей

КАЗАНЬ, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила письмо в Минздрав РФ и в Минпросвещения РФ с просьбой организовать летний отдых и оздоровление для учеников школы №175 в Казани, где во вторник произошла стрельба. Об этом сообщила ее пресс-служба в среду.

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"Мы направляем письмо в Министерство просвещения РФ и Министерство здравоохранения РФ с предложением предоставить возможность ученикам гимназии поехать этим летом в санаторий или в загородное учреждение отдыха и оздоровления, чтобы поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.

"Мы продолжаем оставаться на связи с коллегами в регионе, будем и дальше следить за судьбой каждого пострадавшего ребенка, при необходимости - оказывать помощь и содействие", - добавила она.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаСтрельба в школе в Казани
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