Telegram могут оштрафовать еще на 16 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Суд может оштрафовать Telegram еще на 16 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, соответствующие протоколы поступили в мировой судебный участок Москвы № 422. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, к ведению которого относится мировой участок.

"В 422-й мировой участок поступили четыре протокола, составленные в отношении Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (отказ удалить владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). По каждому из них юридическое лицо могут оштрафовать на 4 млн рублей. Всего Telegram грозит штраф в размере 16 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал на общую сумму 5 млн рублей мессенджер Telegram по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Они также были составлены по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ в отношении Telegram.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Компания уже подала жалобы на эти решения. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.