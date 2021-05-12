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Стрельба в школе в Казани

Мурашко сообщил, что пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву

По словам главы Минздрава РФ, специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медпомощи

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пострадавшие при обстреле в школе в Казани, которые в среду были доставлены в Москву, перенесли полет хорошо, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи", - сказал министр.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший задержан.

Самолет Ил-76 МЧС России в среду днем совершил посадку в подмосковном Жуковском. Он доставил девять человек: пятерых детей и четверых взрослых. Состояние четверых детей оценено как тяжелое, еще одного мальчика - крайне тяжелое, но стабильное. Взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияСтрельба в школе в Казани
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