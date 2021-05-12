На ЧАЭС опровергли угрозу возобновления цепной реакции деления на 4-м энергоблоке

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Предприятие "Чернобыльская АЭС" на Украине опровергло информацию СМИ о том, что на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции может возобновиться самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Такое опровержение содержится в распространенном в среду сообщении ЧАЭС.

В научном журнале Science 5 мая вышла статья со ссылкой на ученого-химика Нила Хайятта из Университета Шеффилда (Великобритания), в которой утверждается, что в разрушенном энергоблоке ЧАЭС снова протекают реакции деления в топливосодержащих материалах (ТСМ, смеси из ядерного топлива и других материалов, которые возникли после взрыва на 4-м энергоблоке в 1986 году). Автор статьи сравнивает происходящие с "тлеющими углями в мангале для барбекю".

В ответ на это на ЧАЭС заявили, что после установки в проектное положение в 2016 году арки на объект "Укрытие", который накрыл собой разрушенный реактор, отдельные датчики фиксировали "рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2".

"За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления", - подчеркнули на станции.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 600 тыс. человек.