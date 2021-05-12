Белорусы несут цветы к посольству РФ в Минске в память о жертвах трагедии в Казани

МИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Белорусы несут цветы и игрушки к посольству России в Минске, ставят лампадки в память о жертвах трагедии в одной из школ Казани, которая произошла 11 мая.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

К российскому диппредставительству приходили школьники и педагоги из всех районов белорусской столицы. "Люди идут сюда по зову сердца, никто не организовывал это мероприятие специально", - сказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова, слова которой приводит агентство "Минск - новости".

Ранее соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Татарстана, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что невозможно найти оправдание безжалостному расстрелу в мирное время невинных людей, и отметил, что белорусы с глубокой болью и скорбью восприняли эту шокирующую новость.