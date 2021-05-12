Италия намерена пускать граждан стран "семерки" по сертификату вакцинации

РИМ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Италии намерены постепенно наращивать авиасообщение с другими странами, частично прерванное и сократившееся из-за пандемии, благодаря тестированию на коронавирус пассажиров. Как заявил в среду премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в нижней палате парламента, для въезда в страну граждан стран Группы семи без последующего прохождения карантина будут действительны свидетельства о вакцинации.

"Что касается туристических потоков, мы предполагаем расширять практику рейсов при тестировании пассажиров на коронавирус, наращивая авиасообщение. Мы пересматриваем нормы для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, чтобы гарантировать въезд при предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус и отменить карантин. Гражданам стран Группы семи, особенно США, Канады и Японии, будет разрешен въезд без последующего прохождения карантина при предоставлении сертификата о вакцинации", - объявил Драги.

При этом он отметил, что будут сохраняться все предосторожности в отношении стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и распространением опасных штаммов.

Ранее в МИД Италии корреспонденту ТАСС не стали сообщать, обращались ли власти республики к руководству РФ с предложением по открытию границ для поездок граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в среду, что у России есть несколько предложений, в том числе от европейских стран, по открытию границ для гражданского авиационного сообщения. Она уточнила, что в ближайшее время может быть принят ряд решений. До настоящего времени Италия не принимает туристов из РФ, а авиасообщение осуществляется грузопассажирскими рейсами.

Италия с 15 мая намерена ввести систему "зеленого пропуска" для облегчения передвижения, который предваряет введение подобного механизма на территории всего ЕС, предположительно, с середины июня. Данный документ будет выдаваться на основе сертификата о вакцинации (только признанными на территории ЕС препаратами), справки о перенесенном ковиде, а также ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до поездки.