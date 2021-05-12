Эр-Рияд восстановит разрушенную пожаром больницу в Багдаде

ТАСС, 12 мая. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду поручил восстановить разрушенную в результате крупного пожара больницу "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Кроме того, глава государства поручил перевезти пострадавших от пожара, которые находятся в критическом состоянии в иракских больницах, в Саудовскую Аравию, где он оплатит им лечение.

Крупный пожар в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде произошел вечером 24 апреля. По предварительным данным, в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких, прогремел взрыв. Огонь мгновенно охватил двухэтажных комплекс, который выгорел практически полностью. По словам очевидцев, когда начался пожар, люди в панике метались по коридорам в поисках выходов, началась давка. Согласно данным Минздрава, из огня спасти удалось более 200 пациентов.

Были задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение больницы. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. Кроме того, информация о пожаре поступила в пожарную службу с большим опозданием.