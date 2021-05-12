Власти Петербурга объявили о создании двух первых городских зон для нанесения граффити

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Специальные площадки для нанесения граффити в ближайшее время появятся в двух районах в Санкт-Петербурге - Петроградском и Колпинском. О начале реализации городского проекта по созданию согласованных зон для работ уличных художников сообщили в среду в пресс-службе Смольного.

"Создание таких площадок решает сразу две задачи. Первая - мы обезопасим фасады домов, поскольку несанкционированное нанесение изображений на стены зданий запрещено законом. Вторая - "уличные художники" получат возможность творить и создавать тематические современные пространства. Это важно для культурного и туристического облика Петербурга", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что пилотные зоны для граффити появятся в парке "Зима-Лето" в Колпинском районе и рядом со скейт-парком под мостом Бетанкура в Петроградском районе. Они будут представлять из себя отдельно стоящие специальные конструкции, на которые можно наносить изображения - их размещение предусмотрено в рамках проектов благоустройства этих территорий. "Сейчас прорабатывается вопрос размещения еще одной подобной конструкции в Красногвардейском районе", - добавили в пресс-службе.

Ранее с инициативой о создании специальных зон, где уличные художники смогут без дополнительных согласований наносить росписи, выступил городской комитет по градостроительству и архитектуре. Территории для размещения такого оборудования отбираются на основе предложений районных администраций.