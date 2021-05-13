В Грузии возобновляет работу общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 13 мая. /ТАСС/. Общественный транспорт во всех городах Грузии с четверга возобновляет работу. Движение автобусов, метро и маршрутных такси было прервано с 3 мая в рамках мер по усилению борьбы с коронавирусом.

Решение о возобновлении движения транспорта было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии во вторник. Как сообщил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе, правила проезда остаются прежними - пассажиров не будут впускать в транспорт без масок.

С четверга в стране завершились выходные дни, введенные с 4 мая из-за пандемии. В связи с этим вновь заработали школы, детские сады и прочие государственные учреждения.

Общественный транспорт прекращал работать в Грузии уже трижды за время пандемии. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 по февраль текущего года.

Эпидемическая ситуация в Грузии стала ухудшаться с марта. Уже 11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране началась третья волна распространения коронавируса. В основном в республике циркулирует британский штамм. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксировано 325 665 случаев инфицирования (8,73% населения), 304 935 пациентов выздоровели, 4 363 человека умерли.

В республике с 15 марта проводится иммунизация местных жителей препаратами британско-шведской компании AstraZeneca и американской фирмы Pfizer. По данным Минздрава, вакцинировались уже более 71 тыс. человек, что составляет 1,92% населения. Власти планируют до конца года привить 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.