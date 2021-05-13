Последние звонки на Камчатке разрешили провести при соблюдении эпиднорм

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Празднование последних звонков разрешили в школах Камчатки при обязательном соблюдении эпидемиологических норм, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Разрешено проведение последних звонков для учащихся девятых и одиннадцатых классов в образовательных организациях и для студентов выпускных групп в профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае с соблюдением изолированности и социального дистанцирования сотрудников образовательной организации, а также учащихся, либо студентов, родителей отдельно взятого класса или выпускной группы от других учащихся аналогичных классов и групп. Обязательное условие - полное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - уточнили в правительстве региона.

21 и 22 мая праздники пройдут в школах края, 23 и 24 - в колледжах и училищах. В 2020 году последние звонки на Камчатке проводились в онлайн-формате.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 13,8 тыс. пациентов выздоровели, 231 умер.