Отловленного в Якутии белого медведя вывезут в Москву

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Белый медведь, которого поймали после выхода к жилым домам в поселке Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, будет вывезен в Москву. У хищника обнаружили проблемы со здоровьем, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии Якутии в своем аккаунте в Instagram.

"12 мая в Москве состоялось заседание комиссии по редким видам диких животных, занесенных в Красную книгу РФ Минприроды РФ, по рассмотрению вопроса белого медведя, которого отловили в Томпонском районе и привезли в Якутск. По итогам заседания комиссия решила вывезти спасенного хищника в Москву. Так как у него обнаружены проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у животного сильное истощение и проблемы с зубами. Планируется, что в Москве животному смогут поставить точный диагноз и назначить лечение.

По предварительным данным, белый медведь является самкой, возраст - около двух лет.

11 мая в поселке увидели белого медведя, который вплотную подошел к жилым домам, местным жителям рекомендовали не выходить на улицу и сохранять спокойствие. В тот же день был отправлен вертолет с оперативной группой Минэкологии для отлова белого медведя и доставки в Якутск.