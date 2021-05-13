Премьер Новой Зеландии анонсировала открытие свободного авиасообщения без карантина с Ниуэ

СИДНЕЙ, 13 мая. /ТАСС/. Тихоокеанское островное государство Ниуэ станет следующей страной, с которой Новая Зеландия откроет свободное туристическое авиасообщение. Об этом сообщила глава новозеландского правительства Джасинда Ардерн в обращении к парламенту с бюджетным посланием в четверг.

По словам премьер-министра, одной из главных задач, стоящих перед правительством во второй половине текущего года и первом полугодии следующего, является постепенное расширение контактов страны с внешним миром. "Мы постепенно открываем границы для внешнего мира. Следующим шагом [после начала свободного авиасообщения с Австралией] станет открытие границ для жителей Островов Кука 17 мая, а затем <...> с Ниуэ. Я ожидаю, что в будущем появятся и другие страны, с которыми мы сможем обсуждать возможности открытия границ", - сказала Ардерн.

Глава правительства подчеркнула, что для Новой Зеландии ключевым фактором открытия границ являются эпидемическая обстановка и уровень вакцинации населения. "На этом этапе, пока программа вакцинации в Новой Зеландии еще не завершена, число стран, с которыми мы можем открыть авиасообщение без карантина, весьма ограничено. Потому что они [страны] должны иметь тот же статус, что и мы, с точки зрения контроля распространения вируса", - отметила она.

Власти Новой Зеландии начали общенациональную прививочную кампанию 20 февраля. К настоящему моменту вакцину получили 388, 7 тыс. жителей страны, из них 120 тыс. получили две дозы. К концу июня власти рассчитывают привить не менее 1 млн человек из пятимиллионного населения страны. По решению правительства Новой Зеландии для вакцинации используется только один препарат, получивший одобрение государственного фармрегулятора, - вакцина консорциума Pfizer - BioNTech.

Согласно данным Минздрава Новой Зеландии, за прошедшую неделю в стране было зафиксировано четыре ввозных случая инфицирования коронавирусом. Всего с 28 февраля прошлого года COVID-19 был выявлен у 2 644 человек, от инфекции излечились 2 600 заболевших, а число летальных исходов составило 26.