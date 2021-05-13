На Филиппинах опубликовали список из 29 лиц, признанных террористами

БАНГКОК, 13 мая. /ТАСС/. Антитеррористический совет Филиппин представил список лиц, признанных террористами на территории республики. Документ был подписан 21 апреля, однако опубликован 13 мая.

"Антитеррористический совет на своих заседаниях 24 февраля и 21 апреля 2021 года <...> утвердил два постановления, в которых 10 человек из местных террористических групп и 19 членов Коммунистической партии Филиппин и ее вооруженного крыла леворадикальной повстанческой группировки "Новая народная армия" (ННА) определены как террористы", - отмечается в резолюции, опубликованной в газете The Manila Times. Среди них Хосе Сисон, являющийся основателем Коммунистической партии Филиппин. Десять других, предположительно, являются членами запрещенной группировки "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство").

В совете пояснили, что перечисленные лица согласно "проверенной и подтвержденной информации" участвовали в "планировании, подготовке, содействии, сговоре и подстрекательстве к совершению терроризма, а также вербовке в террористической организации или группе, организованной в террористических целях". Эти действия регулируются несколькими разделами закона о борьбе с терроризмом, который 3 июля 2020 года подписал президент Родриго Дутерте. Документ разрешает вести наблюдение за подозреваемым в терроризме до 60 дней вместо 30, арест без ордера и задержание на срок до 24 дней, а также отменяет компенсацию подозреваемому в случае оправдательного приговора.

Кроме того, активы включенных в перечень лиц подлежат незамедлительному замораживанию. Между тем они, "их правопреемники или заинтересованные правопреемники могут подать запрос на исключение из списка в совет в течение 15 дней с момента его публикации".

На Филиппинах активно действуют различные радикальные религиозные и повстанческие группировки. В их числе "Абу Сайяф", боевики которой часто берут в заложники людей из числа иностранных туристов. Кроме того, на протяжении десятилетий в стране продолжается противостояние ННА и правительственных сил. За эти годы жертвами столкновений стали свыше 40 тыс. человек.