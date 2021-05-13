Школы в Приамурье проверят после сообщения о "минировании" в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Приамурья поручили проверить учебные заведения региона после сообщения о лжеминировании, которое поступило в одну из школ Благовещенска. Об этом сообщил в своем Telegram -канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

"В регионе издан приказ об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях. Поручено усилить пропускной режим, а также оперативно проанализировать морально-психологический климат в коллективах учеников и студентов. Также будет проверен уровень антитеррористической защищенности учреждений, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и систем контроля доступа", - написал Орлов.

В среду в социальной сети появилась информация о якобы готовящемся преступлении в школе № 27 в Благовещенске. Сообщение было проверено оперативными службами, оно оказалось ложным. По словам Орлова, его распространил 17-летний молодой человек, он задержан. Возбуждено уголовное дело.