Префектура в Японии не будет выделять койки для заболевших COVID-19 на Олимпиаде

ТОКИО, 13 мая. /ТАСС/. Расположенная рядом с Токио японская префектура Тиба не будет выделять отдельные места в больницах для спортсменов и других участников предстоящей летней Олимпиады, заразившихся коронавирусом. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил губернатор префектуры Тосихито Кумагаи.

"Я не думаю, что мы будем выделять или предоставлять в приоритетном порядке больничные койки для участников Олимпиады, чтобы их при этом не могли использовать жители нашей префектуры", - сказал он. По его словам, первоочередное внимание будет уделено обеспечению потребностей жителей Тибы, а участники Игр могут быть обслужены в общем порядке в случае поступления соответствующего запроса от организаторов и при отсутствии большого числа тяжелых больных.

В среду с аналогичным заявлением выступили власти другой соседней с Токио префектуры Ибараки. Ее губернатор также добавил, что, по его мнению, проведение Олимпиады не является в этой ситуации обязательным, и ее можно было бы отменить или перенести.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне этого года в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.