Почти 50% россиян считают курсы повышения квалификации важными для карьеры

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Почти половина россиян (47%) считают, что курсы повышения квалификации важны для успешной карьеры, а значимость высшего образования отмечают 42%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"42% опрошенных отметили высокую важность высшего образования для успешной карьеры. <…> Значимость курсов повышения квалификации для успешной карьеры жители России оценили выше: 47% опрошенных считают прохождение курсов очень важным фактором для повышения", - отмечается в исследовании.

Согласно его данным, маловажным высшее образование сочли лишь 4% респондентов, значимость дополнительных курсов подвергли сомнению 6% опрошенных. При этом половина участников исследования (50%) отметила, что постараются убедить своих детей в важности высшего образования, 23% готовы с пониманием отнестись к решению ребенка не поступать в вуз, лишь 2% будут категорически против.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в мае текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.