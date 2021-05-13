В Благовещенск привезли липы из Германии для озеленения города

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Семиметровые липы привезли в Благовещенск из Германии для озеленения центральной улицы города. Деревья, возраст которых составляет от 25 до 30 лет, на территории страны будут высажены впервые, сообщил в Telegram-канале мэр Олег Имамеев.

"Ко Дню города по улице Ленина от Островского до Пионерской высадим семиметровые липы. Сегодня деревья прибыли в Благовещенск. <...> Сегодня в России такого посадочного материала нет", - говорится в сообщении.

По словам мэра, деревья привезли на двух фурах из питомника в немецком Дюссельдорфе - это примерно в 13 тыс. км от Благовещенска. Деревьям от 25 до 30 лет, обхват ствола - до 40 см.

"Наши липы пережили шесть пересадок, приживаемость у таких растений очень высокая. Как деревья будут привыкать к новому месту, проконтролируют специалисты", - отметил Имамеев. Кроме того, на территории городской набережной и центральной площади города высадят рябину, клен и сирень из разных российских питомников.

В Благовещенске продолжаются мероприятия по озеленению улиц города, которые были начаты прошлой осенью в рамках первого городского субботника "Город берегу". Тогда было высажено около 300 деревьев и кустарников.