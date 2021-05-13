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В Оренбургской области ввели запрет на продажу алкоголя на время двух детских праздников

Спиртные напитки не будут продавать на территории региона 15 мая в День детства и 1 июня в Международный день защиты детей

ОРЕНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Предприятиям торговли Оренбургской области запретили реализацию алкоголя 15 мая и 1 июня, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"15 мая, в День детства, и 1 июня, в Международный день защиты детей, на всей территории Оренбургской области будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции", - сказано в распространенном сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, решение принято в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области "О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции и установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Оренбургской области". За нарушение запрета грозит административная ответственность, уточняется в сообщении.

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