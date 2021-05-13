На ремонт дорог в Коми и Приангарье направят 450 млн рублей

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ направит на восстановление дорог, пострадавших от паводков в Иркутской области в 2019 году и в Республике Коми в 2020 году, 450 млн рублей, следует из распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Направить Росавтодору бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 450 000 тыс. рублей для предоставления в 2021 году <…> на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в распоряжении.

Из них 423 млн рублей будет направлено Иркутской области, 26 млн рублей - Республике Коми.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки, когда из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.

В 2020 году режим чрезвычайной ситуации вводился в шести муниципалитетах Коми в связи с сильными подтоплениями, каких не наблюдали более 30 лет. Больше всего пострадал Усть-Цилемский район, где подтопило около 400 жилых домов и социальных объектов. В пик прошлого весеннего половодья было подтоплено около 500 придомовых территорий, более 170 домов, в которых проживали около 300 человек, 158 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения.