Турпоток на курорты Северного Кавказа на майские праздники увеличился вдвое в 2021 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число туристов, посетивших курорты "Архыз" (КЧР),"Эльбрус" (КБР) и "Ведучи" (Чечня) в период майских праздников составило более 25 тыс. человек, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Курортов Северного Кавказа" (КСК).

"Горные курорты Северного Кавказа в майские каникулы приняли почти в два раза больше гостей по сравнению с показателями 2019 года. Рост показали все три курорта под управлением КСК - "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи". Всего на канатных дорогах курортов в длинные выходные проехали больше 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, лидером по привлеченным туристам стал курорт "Эльбрус", где канатными дорогами воспользовались почти 18 тыс. гостей, что в два раза больше, чем за тот же период в 2019 году. "Эльбрус" опередил по турпотоку остальные курорты, так как горнолыжный сезон здесь еще продолжается. Погода в этом году позволила кататься на лыжах и сноубордах все дни майских каникул и на всех трассах курорта. Также прошедшие праздники дали старт для сезона восхождений на главную вершину Европы.

Отмечается, что "Архыз" для весеннего отдыха выбрали больше 7 тыс. гостей. Только на канатной дороге "Млечный путь" за 10 дней поднялись на 36% больше туристов, чем в 2019 году. Сейчас курорт привлекает как место для горных походов, джиппинга и парапланеризма. Всесезонный курорт "Ведучи" также показал рост турпотока на 76%. Здесь гости предпочитают отдыхать всей семьей: для них работают кресельная канатная дорога, гриль-домики, всесезонная трасса для горных лыж и сноуборда и круглогодичная горка для катания на тюбах.

"Индустрия туризма и гостеприимства в последние несколько лет стала более развитой и гибкой, это общая тенденция по Северному Кавказу и России в целом. Поэтому считаю, что растущие показатели посещаемости горных курортов - это в большей степени плоды общей работы, а не отсутствие возможности уехать за границу. На сегодня у КСК задача совместно с резидентами сформировать перечень разнообразных услуг в летний период и межсезонье, чтобы гости могли с интересом проводить отдых на курортах независимо от времени года", - отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, слова которого приводятся в сообщении.