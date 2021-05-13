Директоров школ на Камчатке привлекут к ответственности за нарушение пропускного режима

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Руководителей школ Петропавловска-Камчатского привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения безопасного режима нахождения детей на территории образовательных учреждений, сообщается в четверг на сайте городской мэрии.

Внеплановые проверки школ на предмет беспрепятственного попадания посторонних на территорию учреждения прошли в краевой столице Камчатки после трагедии в гимназии в Казани 11 мая.

"В ходе первичной проверки выявился ряд фактов, когда люди достаточно свободно смогли зайти в некоторые школы. По этому поводу взяты объяснения у начальника управления образования администрации, а в отношении руководителей указанных образовательных учреждений, допустивших нарушение безопасного режима нахождения детей, будут приняты меры дисциплинарного взыскания", - приводятся в сообщении слова главы краевой столицы Камчатки Константина Брызгина.

При этом количество школ, которые не прошли проверку, не сообщается. С 12 мая во всех образовательных учреждениях Петропавловска-Камчатского усилен пропускной режим, в том числе и для родителей, которые обязаны проинформировать администрацию учреждения о целях своего посещения.