МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем заготовленной цельной крови в России в 2020 году увеличился более чем на 5% несмотря на пандемию коронавируса и уменьшение числа доноров, следует из обращения министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к участникам II Конгресса трансфузиологов России.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни, в том числе в работу службы крови РФ. Для повышения устойчивости и эффективности ее функционирования был внедрен ежедневный мониторинг объемов заготовки донорской крови и ее компонентов, а необходимые нормативные документы для обеспечения заявок медицинских организаций, осуществляющих клиническое использование донорской крови, принимались максимально оперативно. Проведенный анализ показал, что, несмотря на уменьшение числа доноров крови в 2020 году на 5,7%, объем заготовленной цельной крови увеличился на 5,4%. Это позволило сохранить на высоком уровне обеспечение медицинских организаций необходимым количеством донорской крови и ее компонентов для оказания пациентам медицинской помощи и повышение безопасности трансфузий", - говорится в обращении.

Мурашко отметил, что тесное межведомственное и межсекторальное сотрудничество позволило оперативно обновить нормативно-правовую базу в сфере донорства крови и ее компонентов.

"Стоит отдельно отметить совместную работу по созданию Федеральной государственной информационной системы донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, ключевым элементом которой будет не только единая система сбора и накопления информации о потенциальных донорах костного мозга, но и информация о пациентах, нуждающихся в трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - добавил министр.