Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,01

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и опустился до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Так, в Нижегородской области он составил 1,06, в Москве и Подмосковье уменьшился до 1,05, в Санкт-Петербурге остался на уровне 1,01.

В Самарской области коэффициент сократился до 1, в Красноярском крае составил 0,98, в Иркутской и Ростовской областях - 0,97, в Свердловской - 0,96, в Воронежской - 0,94.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.