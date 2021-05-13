Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, который отмечается в этом году 13 мая. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста

Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста

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"Российская умма вместе с представителями других конфессий вносит значимый вклад в развитие нашей страны. Большое внимание уделяет реализации просветительских проектов, проводит гуманитарные акции, ведет активную деятельность по духовно-нравственному воспитанию молодежи", - говорится в телеграмме премьера, направленной руководителям духовных управлений мусульман России.

Мишустин пожелал всем российским мусульманам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Священный для мусульман месяц Рамадан завершается праздником Ураза-байрам. В 2021 году он начался 12 мая с заходом солнца и продолжает праздноваться 13 мая.