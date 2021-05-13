Редкий серп эпохи поздней бронзы нашли при строительстве трассы к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Археологи при подготовке к строительству дороги в Темрюкском районе Краснодарского края нашли редкий артефакт - серп, возраст которого превышает 3,5 тыс. лет, он относится к эпохе поздней бронзы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"В Темрюкском районе на месте строительства автодороги обнаружен бронзовый серп возрастом более 3,5 тыс. лет. По мнению археологов, его изготовили мастера прикубанского очага металлургии и металлообработки эпохи поздней бронзы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что всего подобных серпов при раскопках было обнаружено не более 50 штук, они датируются XV-XIII вв. до нашей эры. Кроме серпа археологи нашли фрагменты глиняной посуды, которые также могут относиться к эпохе поздней бронзы.