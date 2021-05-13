Во Владикавказ прибудет патриотический поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 мая. /ТАСС/. Железнодорожный состав "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" с тематическими вагонами, посвященными прошлому и настоящему Вооруженных сил России, прибудет 15 мая во Владикавказ. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"15 мая на железнодорожную станцию "Владикавказ" в Северной Осетии прибудет тематический поезд в рамках акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", проводимой Министерством обороны Российской Федерации. Специальный состав будет открыт для посещения в течение 4 часов - с 09:00 до 13:00 15 мая. Его экспозицию могут посетить все желающие бесплатно на железнодорожной станции. Далее на территории ЮВО поезд остановится на станциях "Назрань" и "Волгоград-1", - говорится в сообщении.

Во Владикавказе эшелон встретят представители командования 58-й общевойсковой армии ЮВО, правительства республики и администрации города, суворовцы, юнармейцы, жители и гости города воинской славы. Гости смогут посетить 17 тематических вагонов, а также увидеть образцы новейшей техники - бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, САУ "Коалиция-СВ" - на трех открытых платформах состава.

В вагонах размещены разнообразные выставки, посвященные истории и развитию Вооруженных сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооруженных сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии.

Для посетителей на специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля "Успех" Окружного дома офицеров военного округа. Кроме того, в агитпоезде функционирует магазин "Военторг", где можно приобрести товары с символикой "Армия России" и сувениры с логотипом акции.

Военно-патриотическая акция началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.