В Минобрнауки заявили, что не вправе ограничивать въезд в страну для иностранных студентов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минобрнауки не вправе ограничивать въезд на территорию России для иностранных студентов для обучения в вузах, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщили, что у 15 индийских студентов, прибывших на обучение в Россию, был выявлен индийский штамм, у одного - британский.

"Вопрос ограничения въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации не относится к компетенции Минобрнауки России. Вопрос необходимости временного ограничения движения через государственную границу Российской Федерации и внесения дополнений в акты правительства Российской Федерации решается оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, созданным при Правительстве Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что на фоне пандемии министерством разработаны правила въезда иностранцев, обучающихся в России. Перед приездом в Россию они должны не менее чем за 10 дней уведомить вуз по электронной почте о дате пересечения границы, после отправки письма на электронную почту придет информация о въезде. Не ранее чем за три дня до прибытия в РФ студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

В течение 72 часов после въезда на территорию РФ иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате, без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

Если в период самоизоляции появляются первые симптомы острого респираторного заболевания, например повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель, то обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.