Комитет Госдумы поддержал штрафы до 500 тыс. руб. за разглашение данных о защищаемых лицах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал поправку о введении административных штрафов до 500 тыс. рублей за незаконное распространение сведений о защищаемых лицах. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Данные положения предложено включить в законопроект об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа, рекомендованный комитетом в четверг к принятию во втором чтении. Автором выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Депутат предложил изменить нынешнюю статью 17.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую сейчас штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа либо их близких. Штрафы в настоящее время составляют от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц. Поправкой предлагается установить, что нарушение предусмотренных сейчас законом о государственной защите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе, если речь не идет об уголовном деянии, повлечет штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрена также дисквалификация на срок до трех лет.

Кроме того, согласно тексту, незаконные сбор, передача, распространение и доступ к персональным данным судей, прокуроров, следователей, сотрудников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств в связи с исполнением ими профессионального или общественного долга, данных об их близких повлекут штраф для граждан от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет, для индивидуальных предпринимателей - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Поправками предлагается дополнить КоАП отдельным положением о санкциях за незаконное получение информации с ограниченным доступом. Штраф для граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с возможной дисквалификацией, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Нормы данной статьи, в частности, не распространятся на кредитные истории, так как этот вопрос регулируется другими частями кодекса.