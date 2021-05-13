Число умерших после заражения коронавирусом в Калининградской области достигло 500

КАЛИНИНГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Число пациентов, умерших после заражения новым коронавирусом с начала пандемии в Калининградской области, достигло 500. Три летальных исхода подтверждены за прошедшие сутки, сообщили журналистам в четверг в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"За последние сутки зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции. В структуре 41 ОРВИ, пять пневмоний, четыре бессимптомных. Нарастающим итогом - 32 520 случаев. Количество летальных случаев увеличилось до 500", - сообщили в штабе.

По данным на среду, число подтвержденных смертей в результате заражения коронавирусом в области составляло 497, три новых случая подтверждены за прошедшие сутки, уточнили ТАСС в штабе.

По данным штаба, после заражения в области вылечились 31 078 пациентов, остаются под медицинским наблюдением 2 008 человек. В области до 31 мая действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Продолжается кампания по вакцинации жителей. По последним данным, в регион поступило 129 859 комплектов доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Привиты 95 296 человек, из них двукратно - 67 784. Регион также получил первую партию из 810 доз вакцины "Эпиваккорона", разработанной научным центром "Вектор".