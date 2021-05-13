{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мальдивы зарегистрировали "Спутник V"

Теперь вакцина зарегистрирована в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек, сообщил фонд
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Применение вакцины против коронавируса "Спутник V" одобрено в Мальдивской Республике, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщил фонд.

 

Теги
РоссияМальдивыПандемия COVID-19
Итоговые экзамены в 9 и 11 классах пройдут в штатном режиме
Почти 680 тыс. выпускников 11-х классов сдадут ЕГЭ в этом году, заявил министр просвещения Сергей Кравцов
Читать полностью