Российские мусульмане отмечают Ураза-байрам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские мусульмане в этом году начали отмечать Ураза-байрам с заходом солнца в среду. Празднование будет продолжаться весь четверг, а в некоторых регионах, преимущественно на Северном Кавказе, выходные в честь праздника продлятся до трех дней.

Из-за пандемии во многих регионах торжества проходят с ограничениями: в Кабардино-Балкарии отказались от культурно-массовых мероприятий, в Ингушетии и Северной Осетии пожилым жителям рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, а в Дагестане - отказаться от обычая отправлять детей собирать сладости. При этом в Чеченской Республике Ураза-байрам проходит без ограничений - все мечети региона открыты для совершения праздничной молитвы.

Коронавирус не помешал другой традиции - благотворительности. Накануне праздника, в соответствии с обычаем, малоимущим жителям оказали помощь за счет постившихся в Рамадан мусульман.

В Майкопе, помимо этого, устроили специальные программы для детей. Как пояснил ТАСС муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов, в исламе считается, что, радуя детей, каждый человек может приблизиться к Всевышнему.

В других регионах благотворительные акции продолжались весь Рамадан. Например, в Чечне фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно раздавал продовольственную и материальную помощь среди нуждающихся жителей республики, а также направлял ее обездоленным в Ираке, Мьянме и Сирии. В Ростовской области мусульмане собирали продуктовые корзины по заявкам независимо от вероисповедания нуждающихся.

О празднике

Ураза-байрам отмечает конец священного месяца Рамадан. Накануне праздника мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом, а на следующий день отправляются на молитву, которая начинается с восходом солнца. Перед Ураза-байрамом верующие раздают обязательную милостыню - закят аль-фитр - для помощи нуждающимся и искупления возможных ошибок, допущенных в Рамадан.

Кроме того, по традиции в этот день мусульмане накрывают праздничные столы, облачаются в новую одежду, навещают родных, друзей и соседей, дарят друг другу подарки, а также посещают кладбища, где молятся за умерших родственников. Дети традиционно ходят по домам, получая за поздравления орехи и сладости.

По последним оценкам, в России насчитывается не менее 20 млн мусульман. Праздник широко отмечают не только на Северном Кавказе, в Крыму и Приволжье, но и в других регионах, где живут верующие. Так, первыми в стране этот праздник встретили в Петропавловске-Камчатском, где на утреннюю молитву в этом году собрались около 3 тыс. человек.