Участниками Всероссийского форума педагогов в Ленобласти станут около 300 специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Всероссийский форум молодых педагогов, который пройдет 14-15 мая в городе Гатчина Ленинградской области, соберет порядка 300 специалистов в этой сфере. Об этом сообщил директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Андрей Милёхин на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"14-15 мая в Гатчине пройдет Всероссийский форум молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание. Искусство". Он проводится во второй раз, первый форум проводился в Выборге в Ленинградской области. Ширится круг участников, в нем примут участие не только учителя, но и молодые педагоги-психологи, воспитатели, педагоги дополнительного образования, а также молодые управленцы. Более двух сотен молодых педагогов едут в Гатчину, они представят 67 субъектов Российской Федерации и будут представлены восемь федеральных округов", - рассказал он.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов также добавил, что участниками форума станут еще около ста специалистов из региона. По словам Милехина, на мероприятие приедут победители и призеры профессиональных олимпиад и конкурсов, а также представители молодежных педагогических общественных организаций.

"Все мероприятия направлены на достижение конкретной цели - формирование единого пространства для обмена лучшими педагогическими практиками, лучшим педагогическим опытом, это развитие творческого и интеллектуального потенциала, стимулирование молодых педагогов к профессиональному развитию. И самое главное - обмен теми идеями, которые помогут нам создать особые и важные условия, которые способствуют профессиональному росту педагогов", - отметил Милехин.

В программе форума заявлены дискуссионные площадки, мастер-классы, встречи с известными педагогами и деятелями культуры и искусства. Планируется, что в пленарном заседании также примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.