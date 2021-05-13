В новый учебник по ОБЖ добавят приемы спасения при стрельбе в школе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Разработанный по инициативе Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России новый учебник по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будет содержать раздел о противодействии экстремизму и терроризму. Об этом в четверг на заседании Общественного совета министерства сообщила руководитель центра Юлия Шойгу.

"Учебник содержит 10 тематических модулей, [в том числе] блок "Основы противодействия экстремизму и терроризму". Насколько эти знания, особенно практические навыки, востребованы, к сожалению, нам пришлось убедиться несколько дней назад в Казани, когда произошло чудовищное преступление", - сказала она.

Остальные блоки учебника содержат знания по безопасности на транспорте, на природе, в быту, общественных местах, социуме, информационном пространстве, оказанию первой помощи, взаимодействию личности, государства и общества. Как отметила Шойгу, учебник писали не педагоги, а специалисты по конкретным направлениям, упор будет делаться на практику.

Отдельно руководитель ЦЭПП остановилась на разделах о психологической и первой домедицинской помощи. Первый будет включать в себя информацию о том, как не попасть под негативное влияние, в том числе в соцсетях, избежать буллинга и кибермошенничества. Первая помощь актуализирована сообразно современным стандартам и международному опыту. Также в Telegram для учителей ОБЖ создан тематический канал.

"Мы продолжаем работу, чтобы сделать учебник для 5-7 классов", - добавила Шойгу. Она не уточнила, когда учебник будет внедрен в школах.