Первая партия вакцины "Эпиваккорона" поступила в Ярославскую область

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ярославской области получили первую партию вакцины "Эпиваккорона", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, в регион поступило 1620 доз вакцины. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"В Ярославскую область поступило 1620 доз вакцины "Эпиваккорона". Пока это первая партия, и ее достаточно для иммунизации 810 человек. Дальше поставки вакцины будут нарастать", - говорится в сообщении.

Вакцину получат медицинские организации Ярославля, Рыбинска, Переславля, Ростова и Углича. "При наличии в учреждении двух препаратов человек сможет выбирать, какую ему сделать вакцину. Уже 105 тыс. ярославцев вакцинированы "Спутником V", мы не видим побочных эффектов, говорить, что какая-то вакцина лучше, нельзя", - сказал журналистам директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

В Ярославской области с начала пандемии выявлено 39 660 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 78 новых пациентов. Всего выздоровели 37 880 человек, 560 пациентов умерли.