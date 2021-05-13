В Севастополе отмечают День Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Концерт на флагмане Черноморского флота (ЧФ) - гвардейском ракетном крейсере "Москва" пройдет в четверг в рамках празднования 238-й годовщины со дня образования Черноморского флота. Кроме того, командование ЧФ и руководство города провели торжественный митинг, а днем в Севастополь прибыл агитационный поезд.

Праздничные мероприятия начались в Соборе Святого равноапостольного князя Владимира, в котором расположена усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов: одного из первых командующих флотом, первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева, а также погибших на бастионах Севастополя во время его обороны в Крымской войне 1853-1856 годов Владимира Корнилова, Владимира Истомина, Павла Нахимова.

После прошел торжественный митинг около памятника императрице Екатерине II, по велению которой основаны Севастополь и Черноморский флот.

"На протяжении всей своей истории Черноморский флот играл важную роль в судьбе российской державы, являясь надежным защитником ее национальных, политических интересов в Черноморском регионе. Вся история Черноморского флота со дня входа в Ахтиарскую бухту (современное название - Севастопольская бухта) и до сегодняшнего дня пронизана традициями любви к Родине, верности воинскому долгу и военно-морскому флагу, богата примерами мужества и ратной доблести военных моряков", - отметил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.

Он подчеркнул, что в прошлые годы моряки-черноморцы показали свой героизм при Первой обороне Севастополя в годы Крымской войны, на фронтах Великой Отечественной войны, в частности при Второй обороне города в 1941-1942 годах и его освобождении в 1944 году. "Стремимся достойно продолжать славные традиции Черноморского флота. Свидетельство этому - успешное выполнение задач кораблями флота в Черном и Средиземном морях, что является показателем возросшего профессионального и боевого мастерства черноморцев", - добавил командующий.

Агитпоезд и концерт на флагмане

Днем в четверг в Севастополь прибыл агитационный поезд "Мы - армия страны, мы - армия народа", оформление вагонов которого "отражает исторические страницы истории России и новейшие достижения вооруженных сил".

На вокзале для жителей и гостей города-героя организована работа полевых кухонь, развернуты пункты отбора на военную службу по контракту, выставлены для показа современные образцы вооружения и военной техники ЧФ. Вечером в четверг поезд покинет Севастополь и продолжит свой маршрут.

Кроме того, вечером пройдет концерт на борту флагмана ЧФ - гвардейского ракетного крейсера "Москва". Сейчас он уже пришвартован около центральной набережной, рядом с Памятником затопленным кораблям - одним из символов города.

"В концерте примут участие артисты Ансамбля Черноморского флота, известный исполнитель Денис Майданов, оперный певец Владимир Самсонов", - уточнили на флоте.