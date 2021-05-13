Около 500 артистов из ЦФО примут участие в шоу духовых оркестров и барабанщиц под Липецком

ТАСС, 13 мая. Первый межрегиональный шоу-конкурс духовых оркестров, ансамблей мажореток и барабанщиц, на котором выступят более 500 участников коллективов из Липецкой, Орловской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Воронежской областей, пройдет в Липецкой области. Об этом сообщила ТАСС в четверг замдиректора центра культуры, народного творчества и кино Липецкой области Лариса Ворона.

"В нашем первом межрегиональном шоу-конкурсе духовых оркестров, ансамблей мажореток и барабанщиц примут участие около 500 человек. Это почти 40 коллективов из Орловской, Курской, Тамбовской, Рязанской, Воронежской, Липецкой областей", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, шоу-конкурс пройдет в городе Ельце 15 мая, в первой половине дня состоятся конкурсы духовых коллективов в номинациях "Детские оркестры", "Взрослые любительские оркестры", "Муниципальные оркестры", а также соревнования ансамблей мажореток и барабанщиц в номинациях "Классические мажоретки", "Мажорет-шоу", "Марш-парад" и так далее.

После этого все участники представят шоу с парадным уличным шествием и концертным выступлением. "Колонна участников шоу-конкурса выстроится на улице Мира и выйдет на главную площадь Ельца, где также выступят сводный духовой оркестр под управлением заслуженного работника РФ Василия Самарина и сводная группа ансамблей мажореток Липецкой области", - сказала замдиректора регионального центра культуры, народного творчества и кино.