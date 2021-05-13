Минобрнауки рассчитывает начать новый учебный год 1 сентября в штатном режиме

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Учебный год в вузах России планируется начать в штатном режиме, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Первого сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны", - сказал Фальков.

По словам министра, абитуриенты смогут подать документы для поступления очно и дистанционно. "Абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно. Мы в прошлом году это хорошо отработали", - сообщил Фальков.

Прием документов вузами от абитуриентов начнется 20 июня и продлится до 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, должны пройти до 29 июля, 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов по очной форме обучения.