Минпросвещения готовит учреждения для летнего отдыха 6 млн детей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России готовится к летней оздоровительной кампании, в частности, подготовительные работы идут в 35 тыс. учреждениях для приема на отдых 6 млн детей. Об этом в четверг заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Впереди лето, Роспотребнадзор смягчил ограничения, и мы в плановом режиме совместно с коллегами с других министерств и ведомств готовим 35 тыс. учреждений для отдыха 6 млн ребят", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

В конце марта Роспотребнадзор разрешил детям предстоящим летом поехать на отдых в лагеря, находящиеся за пределами субъекта, где они проживают.