В Оренбургской области ввели особый противопожарный режим из-за аномальной жары

ОРЕНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Пребывание людей в лесах, разведение открытого огня, а также любительскую и спортивную охоту ограничили в Оренбургской области из-за введения в регионе в четверг особого противопожарного режима. Об этом журналистам сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.

Температура воздуха в регионе превысила 30-градусную отметку. В ближайшие дни прогнозируется до плюс 33-34 градусов.

"В целях снижения вероятности возникновения пожаров и обеспечения пожарной безопасности в период установившейся повышенной температуры воздуха, а также с прогнозируемой сухой, жаркой, ветреной погодой и повышением пожарной опасности в лесах до 4-5 класса, на территории Оренбургской области с 13 мая 2021 года вводится особый противопожарный режим. Такое решение сегодня принято на заседании правительства области. Это позволит провести дополнительные мероприятия по усилению мер пожарной безопасности", - сказано в распространенном сообщении.

Постановление "Об установлении на территории Оренбургской области особого противопожарного режима" предусматривает запрет использования открытого огня в лесах, на территории населенных пунктов, землях сельскохозяйственного и другого назначения, а также запрещает посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 класса пожарной опасности. Также в Оренбуржье запретили проведение любительской и спортивной охоты на территории земель лесного фонда.

В Оренбургской области, по данным Приволжского УГМС, продолжает действовать штормовое предупреждение, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в западных и центральных районах региона. При этом в период с 14 по 19 мая местами по области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять и более градусов. Так, в четверг в большинстве территорий области столбики термометров поднялись выше 30 градусов, а в пятницу и субботу синоптики прогнозируют плюс 33-34 градуса.

В департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области уточнили, что за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наказание в виде штрафов: для граждан - до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 400 тыс. рублей.