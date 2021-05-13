Доля занимающихся наукой российских вузов в 2010-2019 годах выросла почти вдвое

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Доля российских университетов, которые ведут исследовательские работы, с 2010 года выросла почти в два раза, достигнув в 2019 году показателя свыше 83%. Такие выводы содержатся в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), опубликованных в четверг.

"Развитие вузовской науки - один из приоритетов современной научно-технологической политики. Российские университеты все активнее отвечают этому запросу: если в 2010 году исследования и разработки (ИР) выполняли менее половины вузов (46,4%), то в 2019 году - уже 83,3% (603 из 724)", - говорится в сообщении.

При этом исследователи отмечают, что доля сектора высшего образования в общем объеме затрат на науку по-прежнему невелика - 10,6%. В большинстве ведущих стран этот показатель выше: во Франции - 20,3%, в Германии - 17,3%, США - 12,3%, Японии - 11,7%. Однако тренды последних лет, как отмечают в ВШЭ, позволяют ожидать, что Россия со временем сможет приблизиться к таким значениям: за период 2010-2019 годов внутренние затраты на исследования и разработки в этом секторе выросли в 1,5 раза (в постоянных ценах), достигнув 120,6 млрд руб.

В настоящее время по объему затрат на вузовскую науку в расчете по паритету покупательной способности Россия занимает 17-е место в мире с показателем $4,7 млрд. В пятерке лидеров - США ($74,9 млрд), Китай ($42,7 млрд), Германия ($25,5 млрд), Япония ($20,3 млрд) и Франция ($14,8 млрд).

"Вузовская наука в России уверенно наращивает свой кадровый потенциал: здесь наблюдается не только рост численности всех категорий персонала, но и повышение уровня их образования и квалификации. Так, положительная динамика доли работников с высшим образованием зафиксирована, в том числе, среди техников, вспомогательного и прочего персонала. Увеличился и удельный вес исследователей, имеющих ученую степень, - на 6,1 процентных пункта", - пишут авторы работы.

Отличительной особенностью вузовской науки, по данным ВШЭ, является активное привлечение профессорско-преподавательского состава и других работников на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера: в 2019 году их насчитывалось 68,7 тыс. человек, что сопоставимо с общей численностью персонала, занятого исследованиями и разработками в секторе высшего образования.