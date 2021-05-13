МГЕР будет выявлять сайты, торгующие медсправками для получения разрешения на оружие

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) начали мониторинг с целью выявления сайтов и групп в социальных сетях, где можно купить медицинские справки, которые требуются для получения разрешения на огнестрельное оружие. Об этом журналистам в четверг заявил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Мы запустили такой мониторинг сразу после страшной новости о стрельбе в казанской школе, которая в очередной раз показала, что необходимо как можно тщательнее проверять людей, которым выдают оружие. Считаю, что такие сайты необходимо оперативно выявлять и блокировать, чтобы выдача медицинских справок не превращалась в простую формальность", - сказал Давыдов.

Он уточнил, что данные об этих ресурсах молодгвардейцы будут передавать в надзорные органы.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший задержан. Президент России Владимир Путин после ЧП поручил срочно проработать вопрос об ужесточении правил оборота оружия.