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Стрельба в школе в Казани

МГЕР будет выявлять сайты, торгующие медсправками для получения разрешения на оружие

Молодогвардейцы запустили мониторинг после стрельбы в школе в Казани

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) начали мониторинг с целью выявления сайтов и групп в социальных сетях, где можно купить медицинские справки, которые требуются для получения разрешения на огнестрельное оружие. Об этом журналистам в четверг заявил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

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"Мы запустили такой мониторинг сразу после страшной новости о стрельбе в казанской школе, которая в очередной раз показала, что необходимо как можно тщательнее проверять людей, которым выдают оружие. Считаю, что такие сайты необходимо оперативно выявлять и блокировать, чтобы выдача медицинских справок не превращалась в простую формальность", - сказал Давыдов.

Он уточнил, что данные об этих ресурсах молодгвардейцы будут передавать в надзорные органы.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший задержан. Президент России Владимир Путин после ЧП поручил срочно проработать вопрос об ужесточении правил оборота оружия.

Теги
РоссияСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
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