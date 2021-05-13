Навальный подал иск к ИК-3 из-за проблем адвокатов с проносом ноутбуков и смартфонов

ВЛАДИМИР, 13 мая. /ТАСС/. Административный иск Алексея Навального к администрации исправительной колонии № 3 УФСИН Владимирской области, в больнице которой он проходил лечение, связан со сложностями, возникшими у его защитников с проносом ноутбуков и смартфонов на территорию учреждения. Об этом в четверг сообщается на сайте Октябрьского районного суда Владимира, куда поступил иск.

12 мая в суд поступил административный иск Алексея Навального об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, органов государственной власти, органов военного управления, ответчиком по которому выступает ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. "В Октябрьский районный суд Владимира поступило административное исковое заявление Навального Алексея Анатольевича о признании незаконными действий ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области по воспрепятствованию проносу и использованию адвокатами (защитниками) Навального А. А. в апреле и мае 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу, и обязании устранить допущенные нарушения", - говорится в сообщении суда.

В настоящее время иск находится на стадии разрешения вопроса о принятии к производству.

Ранее адвокат Навального подал в Петушинский районный суд три иска к администрации ИК-2 в Покрове, где блогер отбывает наказание по уголовному делу "Ив Роше". Исковые заявления связаны с решением о постановке Навального на профилактический учет как склонного к побегу и невыдаче книг. Они будут рассмотрены 26 мая.