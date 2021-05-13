В Башкирии родители смогут посещать утренники в детсадах при наличии прививки или антител

УФА, 13 мая. /ТАСС/. Родители в Башкирии могут присутствовать на выпускных в школах и детских садах при условии вакцинации от коронавируса хотя бы одним компонентом или при наличии антител. Соответствующие изменения внесены в региональный указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила пресс-служба главы республики в четверг.

"Посещение родителями мероприятий, проводимых в детсадах и школах (утренники, последние звонки), допускается при наличии у них паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, а также одного из следующих документов: сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины; медицинской справки о наличии титров антител к COVID-19 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до утренника", - говорится в сообщении.

Кроме того, условием посещения указанных мероприятий является справка о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Также изменения в указе разрешают детским садам, школам, колледжам и организациям дополнительного образования организовать выезд детей для отдыха и оздоровления в пределах республики и за ее границы.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на 13 мая в Башкирии подтверждено 36 588 случаев заражения коронавирусом, всего выздоровели 34 198 человек. За время пандемии умерло 481 заразившийся. Количество вакцинированных составило 213 442 человека.